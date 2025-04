Atp di Montecarlo super Musetti l’azzurro vola in finale contro Alcaraz Domani si gioca la top ten mondiale

Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, vola in finale grazie al successo in rimonta sul 26enne australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp e 8 del tabellone. Due ore e quaranta minuti di match che si conclude con il punteggio di 1-6, 6-4 7-6 (7-4). l’azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break. Musetti affronterà Domani per il titolo in una finale storica il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero del mondo e seconda testa di serie. In caso di successo “Lorenzo il Magnifico” azzurro entrerebbe per la prima volta in carriera tra i primi dieci giocatori del mondo.Atp Montecarlo, Musetti conquista la finale contro AlcarazPartita a più facce per Musetti, che fatica a entrare nel match e perde male il primo set (6-1). Secoloditalia.it - Atp di Montecarlo, super Musetti: l’azzurro vola in finale contro Alcaraz. Domani si gioca la top ten mondiale Leggi su Secoloditalia.it Non si ferma la corsa di Lorenzoal torneo Atp Masters 1000 di. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding,ingrazie al successo in rimonta sul 26enne australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp e 8 del tabellone. Due ore e quaranta minuti di match che si conclude con il punteggio di 1-6, 6-4 7-6 (7-4).vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break.affronteràper il titolo in unastorica il 21enne spagnolo Carlos, numero del mondo e seconda testa di serie. In caso di successo “Lorenzo il Magnifico” azzurro entrerebbe per la prima volta in carriera tra i primi diecitori del mondo.Atpconquista laPartita a più facce per, che fatica a entrare nel match e perde male il primo set (6-1).

