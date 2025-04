Nerdpool.it - Space Adventure Cobra – The Awakening: l’iconico pirata spaziale torna in un nuovo platform d’azione

Microids ha pubblicato untrailer per– The, adattamento videoludico della celebre serie animata prodotta da TMS e basata sul manga di culto di Buichi Terasawa. Il gioco sarà disponibile dal 26 agosto 2025 in edizione fisica per PlayStation 5 e Nintendo Switch, e in formato digitale anche su Xbox Series XS e PC.Sviluppato dallo studio Magic Pockets, Theriporta in scena l’inconfondibile, avventurieroarmato della leggendaria Psychogun, in un mix di azione, piattaforme e avventura che copre i primi 12 episodi dell’anime del 1982. Il titolo punta a un’esperienza fedele all’opera originale, combinando sequenze narrative curate con un gameplay energico e ricco di sorprese.I giocatori vestiranno i panni diin missione per salvare tre misteriose sorelle legate al leggendario tesoro del Capitano Nelson, ostacolati dalla minaccia della Gilda dei Pirati e dalla presenza costante della temibile Crystal Bowie.