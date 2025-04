Juve Lecce arrivano le prime indicazioni tattiche di Tudor il croato vuole questo lavoro da Koopmeiners e Nico Gonzalez

JuventusNews24Juve Lecce, Tudor “riprende” Koopmeiners e Nico Gonzalez: vuole che facciano questo lavoro! Le prime fasi di Juve Lecce vedono Tudor molto attivo. L’allenatore croato ha voluto attenzione particolare soprattutto da Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners. I due devono eseguire un lavoro che essere eseguito in fase di prima impostazione. Fase in cui deve partecipare anche la difesa bianconera, che deve lavorare bene sulle distanze. Ecco le parole espresse dal bordocampista di DAZN.PAROLE – «Due indicazioni per la difesa: sta lavorando tanto sulle distanze tra i tre difensori centrali. In fase di prima impostazione, Koopmeiners deve abbassarsi a rotazione con Nico Gonzalez, chiamato a prendere ampiezza».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Juve Lecce, arrivano le prime indicazioni tattiche di Tudor: il croato vuole questo lavoro da Koopmeiners e Nico Gonzalez! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24“riprende”che facciano! Lefasi divedonomolto attivo. L’allenatoreha voluto attenzione particolare soprattutto dae Teun. I due devono eseguire unche essere eseguito in fase di prima impostazione. Fase in cui deve partecipare anche la difesa bianconera, che deve lavorare bene sulle distanze. Ecco le parole espresse dal bordocampista di DAZN.PAROLE – «Dueper la difesa: sta lavorando tanto sulle distanze tra i tre difensori centrali. In fase di prima impostazione,deve abbassarsi a rotazione con, chiamato a prendere ampiezza».Leggi suntusnews24.com

