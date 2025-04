Scommesse Fagioli chiese prestiti proponendo affari con orologi Su Instagram cita Coelho Non vivo nel passato ma nel presente

Nicolò Fagioli, il centrocampista della Fiorentina tra i 12 calciatori di Serie A indagati dai pm di Milano nell'indagine su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali, avrebbe proposto ad amici e colleghi di effettuare bonifici sul conto della gioielleria Elysium prospettando la realizzazione di una plusvalenza con un guadagno dall'acquisto e dalla rivendita di orologi. L'aspetto emerge dalle carte dell'inchiesta condotta dalla procura di Milano. Almeno 20 persone che hanno prestato soldi al calciatore, con la garanzia di buoni affari. «Un investimento a breve termine»Per gli inquirenti la dimostrazione del modus operandi del centrocampista è tutta nelle sua chat, come quella dell'agosto di tre anni fa, dove chiede a Radu Matei Dragu?in, difensore del Tottenham ed ex Juve – che non è né scommettitore né indagato -, se voleva fare «un investimento a breve termine» perché «di te mi fido».

