Juventusnews24.com - Yildiz ci prende gusto: il gran gol contro il Lecce gli vale il raggiungimento di quella speciale statistica di reti segnate all’Allianz Stadium!

di Redazione JuventusNews24, attaccante della Juve, è sempre più padrone della Vecchia Signora tra le mura dell’Allianz: lalo premiaJuveè in corso e vede i bianconeri vincere per 2-0. Il secondo dei due goal è stato realizzato da Kenan, che ha totalizzato un altro piccolo record.Il numero 10 bianconero ha messo in fila il suo secondo gol consecutivo casalingo in tutte le competizioni dopo quello segnatoil Genoa. L’ultima volta che questo precedente si è verificato dobbiamo tornare indietro al gennaio del 2024, frangente della stagione in cui ha segnato alla Salernitana e al Frosinone.Leggi su Juventusnews24.com