Modena Sassuolo 1 a 3 Ai neroverdi anche il derby di ritorno domani puo arrivare la promozione matematica

derby Modena-Sassuolo, partita aperta dal primo all'ultimo minuto vinta dai ragazzi di mister Grosso che domani pomeriggio in caso di non vittoria dello Spezia potranno festeggiare matematicamente il ritorno in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio. Apre le marcature.

