Inter-news.it - Inter-Cagliari 3-1, le statistiche: vittoria con un dato paradossale!

Leggi su Inter-news.it

Analizziamo ledi, gara valida per la trentaduesima giornata di Serie A che ha sorriso agli uomini di Simone Inzaghi, vittoriosi per 3-1 a San Siro.LA PRESTAZIONE – Simone Inzaghi porta a casa tre punti pesantissimi in un momento particolarmente duro e delicato della stagione.si chiude sul 3-1, grazie ad un’altra buona prestazione corale da parte dei nerazzurri. A sbloccare la sfida delle ore 18.00, a San Siro, è stato un Marko Arnautovic in ottima forma. L’attaccante al 13? si inserisce in area e ferisce Elia Caprile sfondando la rete col pallone dell’1-0. L’austriaco si rende ancora protagonista al 26?, quando sigla l’assist per il gol di Lautaro Martinez. In doppio vantaggio all’vallo, dopo la ripresa l’cade nella sua stessa solita trappola: al 48?, infatti, ilaccorcia le distanze con la realizzazione di Roberto Piccoli, che sporca il clean sheet di Yann Sommer.