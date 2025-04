Laura Freddi è rifatta Ecco tutta la verità sulla showgirl e cosa ha confessato sui ritocchini

Laura Freddi svela tutta la verità sui ritocchini. Ecco tutta la sua confessione!Leggi anche: Ma Laura Freddi non aveva detto che non avrebbe più parlato di Sonia Bruganelli? E invece. Ecco le sue parole!Intervistata da Novella 2000, Laura Freddi ha risposto alle critiche sul presunto uso eccessivo di botox e filler da parte delle soubrette che partecioano al programma Ne vedremo delle belle in onda su Rai Uno. Ecco tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by Laura Freddi (@LauraFreddiofficial)Laura Freddi è rifatta?Affermando di non curarsi dei commenti di chi ha detto che Ne vedremo delle Belle è “la sagra del botox e del filler”, Laura Freddi ha detto di apprezzare i trattamenti estetici non invasivi: “Si vede che non me ne può fregare di meno? Mi piace curarmi, mi piacciono i trattamenti non invasivi, ma non giudico chi fa interventi”. Donnapop.it - Laura Freddi è rifatta? Ecco tutta la verità sulla showgirl e cosa ha confessato sui ritocchini Leggi su Donnapop.it svelalasuila sua confessione!Leggi anche: Manon aveva detto che non avrebbe più parlato di Sonia Bruganelli? E invece.le sue parole!Intervistata da Novella 2000,ha risposto alle critiche sul presunto uso eccessivo di botox e filler da parte delle soubrette che partecioano al programma Ne vedremo delle belle in onda su Rai Uno.tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@official)?Affermando di non curarsi dei commenti di chi ha detto che Ne vedremo delle Belle è “la sagra del botox e del filler”,ha detto di apprezzare i trattamenti estetici non invasivi: “Si vede che non me ne può fregare di meno? Mi piace curarmi, mi piacciono i trattamenti non invasivi, ma non giudico chi fa interventi”.

Potrebbe interessarti anche:

Laura Freddi parla del suo ritorno in tv e della chiusura di Ne Vedremo delle Belle

Un'intervista sincera che esplora il mondo della televisione e il ruolo delle donne nel panorama attuale. Leggi tutto Laura Freddi: il ritorno in tv e la sua visione della solidarietà femminile su ...

Laura Freddi : “Della storia con Bonolis se ne parla troppo - non ci siamo nemmeno sposati”

Laura Freddi, tra le protagoniste di Ne vedremo delle belle, parla della fine di questa nuova avventura tv, della sua carriera e anche di Paolo Bonolis, dicendo che della loro storia è strano che se ...

Ne vedremo delle belle - top e flop : il gobbo di Pamela Prati - Valeria Marini si lamenta e Laura Freddi si emoziona

Buona la prima per ?Ne vedremo delle belle?, il nuovo show di Rai 1 in onda da ieri sera, sabato 22 marzo, condotto da Carlo Conti, che ha sorpreso in positivo, dato che sui social, i...

Belve, le pagelle: i voti di Sonia Bruganelli, Elisabetta Canalis e Fabio Volo. Le interviste di Francesca Fagnani tra ammissioni e bugie. Laura Freddi è rifatta? Ecco tutta la verità sulla showgirl e cosa ha confessato sui ritocchini. La bellezza naturale di Laura Freddi | un messaggio di autenticità. Laura Freddi, chi è?/ Età, carriera, vita privata, compagno, figlia e il cambiamento nel tempo: è rifatta?. Miriana Trevisan al GF Vip 6, com’è cambiata la showgirl: le foto prima e dopo. Genitori Laura Freddi, chi sono? Malattia di mamma Patrizia: "Edema polmonare"/ "Grave, è. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia ilsussidiario.net: Laura Freddi, Ne vedremo delle belle/ In cerca di riscatto dopo il flop davanti agli occhi di Serena Brancale - Laura Freddi va a caccia di riscatto in Ne vedremo delle belle dopo lo splendido omaggio non del tutto riuscito alla cantante Serena Brancale ...

Lo segnala tag24.it: Laura Freddi è rifatta? Foto prima e dopo dell'ex moglie di Paolo Bonolis - Scopriamolo. Laura Freddi è rifatta? Gambe toniche e lunghissime, lato B da far invidia a qualsiasi ventenne, Laura Freddi continua a fare strage di cuori a 52 anni. In molti, quindi, si sono ...

Secondo quanto riportato da comingsoon.it: Ne Vedremo Delle Belle, parla Laura Freddi: "Avventura straordinaria, anche se purtroppo molto breve" - Laura Freddi ha voluto esprimere tutta la sua amarezza per la chiusura anticipata del programma Ne Vedremo delle Belle.