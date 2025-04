Nobody Else dei Take That il ritorno in vinile per celebrare i 30 anni di un album leggendario

Per celebrare il suo 30° anniversario, il 6 giugno esce per la prima volta in vinile in una speciale edizione "Nobody Else", l'iconico album dei Take That. "Nobody Else" sarà disponibile nelle versioni 2LP Deluxe Marbled Orange Vinyl, 1LP Translucent Pink Vinyl (esclusiva dello store ufficiale Take That), 1LP Black, 2CD e Digitale.

Un classico del pop anni '90 torna in grande stile

Dal 6 giugno 2025 torna in edizione speciale "Nobody Else", l'album cult dei Take That. Nuovi formati, bonus track e remix inediti per celebrare i 30 anni di uno dei dischi più iconici degli anni '90.

Pre-ordina subito qui: https://TakeThat.lnk.to/NobodyElse30!INT

Per festeggiare il 30° anniversario del celebre album Nobody Else, i Take That annunciano la sua prima pubblicazione in vinile a partire dal 6 giugno 2025, accompagnata da numerosi formati esclusivi e contenuti inediti.

