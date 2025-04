Hamilton affonda in Bahrain e si scusa con i tifosi 8220Mi dispiace e mi scuso per la mia performance8221

Hamilton era abacchiato dopo il nono posto: "Chiedo scusa per la mia performance". Leggi su Fanpage.it Stati d'animo differenti in casa Ferrari. Leclerc meravigliosamente stupito per il terzo posto delle Qualifiche, mentreera abacchiato dopo il nono posto: "Chiedoper la mia performance".

Potrebbe interessarti anche:

F1 - Lewis Hamilton : “Avremo un aggiornamento in Bahrain”

La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla ...

LIVE F1 - GP Bahrain 2025 in DIRETTA : Norris comanda la FP1 - 15° Hamilton lavora con le hard. Antonelli fermato da un problema tecnico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP1 E PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP ALLE 14.45 E 19.00 14.25 Hamilton nel frattempo va in pista con le gomme soft. 14.23 In tutto questo ...

F1 : sarà Lewis Hamilton ad iniziare i test in Bahrain per la Ferrari - poi toccherà a Charles Leclerc

Giornata importantissima quella di domani per il Circus della F1. Scattano infatti in Bahrain, a Sakhir, i primi ed unici test collettivi stagionali ad anticipare il Mondiale che partirà ...

Hamilton affonda in Bahrain e si scusa con i tifosi: "Mi dispiace e mi scuso per la mia performance". McLaren affonda in Bahrain: la MCL60 parte malissimo - Formula 1 - Motorsport. Qualifiche F1 Bahrain 2024, la griglia di partenza: Verstappen in pole, secondo Leclerc. Gp Bahrain 2021-Gara: Verstappen “regala” la vittoria a Hamilton nel finale, sesta la prima Ferrari con Leclerc. La classifica provvisoria dopo i test invernali di F1 in Bahrain. Lewis Hamilton, Jarno Trulli affonda la Ferrari: "Conviene solo a lui" | .it. Ne parlano su altre fonti

Stando a quanto scrive fanpage.it: Hamilton affonda in Bahrain e si scusa con i tifosi: “Mi dispiace e mi scuso per la mia performance” - Stati d'animo differenti in casa Ferrari. Leclerc meravigliosamente stupito per il terzo posto delle Qualifiche, mentre Hamilton era abacchiato dopo il ...

Secondo quanto riportato da fanpage.it: Piastri in pole nel GP Bahrain: Leclerc terzo, poi Antonelli. Deludono Hamilton e Norris - Oscar Piastri conquista la pole position in Bahrain. Il pilota australiano ha preceduto Russell e Leclerc, che vince nettamente il confronto con Hamilton, solo nono. Malissimo anche Lando Norris. Solo ...

Il quotidiano sport.virgilio.it ha riportato che: Bahrain, Leclerc stupito, Vasseur crede nel podio. Ma Hamilton si scusa con i tifosi e Montezemolo: "Manca un leader" - Leclerc stupito dal terzo posto in qualifica a Sakhir, Vasseur crede nel podio nel GP del Bahrain. Ma Hamilton ammette di essere lento, e Montezemolo accusa ...