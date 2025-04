La finale Musetti Alcaraz mezzogiorno di fuoco a Montecarlo

mezzogiorno. Di fuoco, ma non sotto il profilo meteo perché le previsioni dicono pioggia; ed è per questo motivo che gli organizzatori hanno anticipato la finale rispetto al solito. Ma Lorenzo Musetti dovrà averne molte di fiamme nel suo animo per tentare di vincere la sua prima finale di un torneo 1000. Affronterà Carlos Alcaraz che in carriera ha sconfitto una volta su quattro incontri: però si tratta di un segnale positivo perché quel match si giocò sulla terra, ad Amburgo, tre anni fa. Una terra simile ma non identica a quella su cui si giocherà che inevitabilmente sarà umida e pesante. Fattore che Musetti in semifinale ha utilizzato a suo vantaggio facendo cadere nel campo avversario palle magari non profondissime ma che rimbalzavano alte e qualche volta assumevano traiettorie irregolari. Agi.it - La finale Musetti-Alcaraz, mezzogiorno di fuoco a Montecarlo Leggi su Agi.it AGI - Sarà a. Di, ma non sotto il profilo meteo perché le previsioni dicono pioggia; ed è per questo motivo che gli organizzatori hanno anticipato larispetto al solito. Ma Lorenzodovrà averne molte di fiamme nel suo animo per tentare di vincere la sua primadi un torneo 1000. Affronterà Carlosche in carriera ha sconfitto una volta su quattro incontri: però si tratta di un segnale positivo perché quel match si giocò sulla terra, ad Amburgo, tre anni fa. Una terra simile ma non identica a quella su cui si giocherà che inevitabilmente sarà umida e pesante. Fattore chein semiha utilizzato a suo vantaggio facendo cadere nel campo avversario palle magari non profondissime ma che rimbalzavano alte e qualche volta assumevano traiettorie irregolari.

Potrebbe interessarti anche:

Super Musetti : rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz

Lorenzo Musetti in finale al "Rolex Monte-Carlo Masters", primo Atp 1000 sulla terra battuta della stagione, in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Il carrarino raggiunge Carlos Alcaraz ...

Lorenzo Musetti ora è n.11 del ranking Atp. Ecco dove salirebbe in caso di vittoria in finale contro Alcaraz

Per la quarta volta in questa settimana, Lorenzo Musetti vince un match in rimonta a Montecarlo. Il tennista azzurri ha sconfitto Alex de Minaur con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6. Per lui è la...

Masters 1000 Montecarlo 2025 : uno splendido Musetti soffre - batte de Minaur in rimonta e raggiunge Alcaraz in finale

Lorenzo Musetti vola in finale al Masters 1000 di Montecarlo 2025. Il talento azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per superare in rimonta un agguerrito Alex de Minaur con il punteggio ...

La finale Musetti-Alcaraz, mezzogiorno di fuoco a Montecarlo. Musetti batte De Minaur, finale a Montecarlo contro Alcaraz. Musetti batte De Minaur e vola in finale al Master 1000 di Montecarlo. ATP 500 Barcellona, il sorteggio: Musetti all’esordio con Munar, per Arnaldi c’è Korda. Musetti batte Tsitsipas e vola in semifinale a Montecarlo. Musetti-Djokovic diretta Olimpiadi: segui la semifinale LIVE. Ne parlano su altre fonti

A riportarlo è msn.com: La finale Musetti-Alcaraz, mezzogiorno di fuoco a Montecarlo - AGI - Sarà a mezzogiorno. Di fuoco, ma non sotto il profilo meteo perché le previsioni dicono pioggia; ed è per questo motivo che gli organizzatori hanno anticipato la finale rispetto al solito. Ma Lo ...

In base a quanto diffuso da gazzetta.it: Montecarlo, la finale Musetti-Alcaraz si gioca alle 12: dove vederla - Le previsioni meteo danno una domenica di pioggia, si potrebbe giocare a singhiozzo. Diretta Sky e Gazzetta.it ...

Da una nota di gazzetta.it si apprende che: Finale Montecarlo, Musetti-Alcaraz: Lorenzo mette nel mirino primo Master e Top10 - Pronostico Musetti-Alcaraz quote analisi finale Atp Montecarlo Master 1000 in programma domenica 13 aprile alle ore 12 ...