Pallanuoto A1 femminile la Cosma Vela Ancona conclude la regular season con un ko a Roma

Roma - La regular season della Cosma TM Group Vela Ancona si conclude con un'altra sconfitta, ma assolutamente preventivabile. Le Romane di coach Capanna si impongono per 25-5, tanto il divario mostrato in acqua tra la Sis e le cosmiche di coach Milko Pace che comunque fanno tesoro del durissimo.

