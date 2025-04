La Sampdoria risorge ma la strada è ancora lunga cosa ha funzionato e cosa serve per la salvezza

Sampdoria che stava scivolando verso la Serie C e che, sul piano mentale, sembrava aver alzato bandiera bianca sia contro il Frosinone che contro lo. Genovatoday.it - La Sampdoria risorge, ma la strada è ancora lunga: cosa ha funzionato e cosa serve per la salvezza Leggi su Genovatoday.it Buona la prima per 'Chicco' Evani. Il nuovo allenatore si è calato bene nella parte e, in pochi giorni, ha saputo ridare identità e speranza a unache stava scivolando verso la Serie C e che, sul piano mentale, sembrava aver alzato bandiera bianca sia contro il Frosinone che contro lo.

La Sampdoria risorge, ma la strada è ancora lunga: cosa ha funzionato e cosa serve per la salvezza. Sampdoria-Cittadella 1-0: incornata di Sibilli, risorgono i blucerchiati. L'arbitro non ferma la rimonta della Samp: Gabbiadini entra e segna, con la Lazio è 1 a 1.

