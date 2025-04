Diablo IV Blizzard svela la roadmap 2025 per l’Era dell’Odio

Blizzard ha alzato il sipario sui contenuti in arrivo nel 2025 per Diablo IV, delineando un percorso denso di oscurità e battaglie epiche sotto il nome evocativo di Era dell'Odio. Il nuovo anno di contenuti porterà con sé nuove stagioni, aggiornamenti narrativi e sfide crescenti che culmineranno nella prossima grande espansione prevista per il 2026.Il viaggio comincia con la Stagione della Stregoneria, dove i giocatori potranno scatenare i devastanti Poteri di Stregoneria, introducendo nuove meccaniche e stili di gioco. Più avanti, l'attenzione si sposterà su Il Ritorno di Belial, in cui sarà possibile affrontare in prima persona il Signore della Menzogna, figura storica del pantheon demoniaco di Diablo.Tra i momenti salienti anche Peccati degli Horadrim, contenuto che promette di svelare oscuri misteri legati all'iconico ordine, e Caos Infernale, un evento previsto per la fine dell'anno che preparerà il terreno alla prossima espansione.

