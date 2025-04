AEW I voti del Wrestling Observer Newsletter a Dynasty

Dynasty a Philadelphia.Come punti salienti ci sono stati: il ritorno degli Young Bucks nel main event, che è costato la riconquista del titolo a Swerve Strickland e i cambi intorno ai titoli TNT e ROH.I voti dell’ObserverNella giornata di ieri il Wrestling Observer Newsletter ha pubblicato i voti in stelle dei match tenutisi:MAIN SHOW Will Ospreay vs. Kevin Knight – Owen Hart Cup ****1/2The Hurt Syndicate (c) vs. The Learning Tree – World Tag Team Titles **1/2Mercedes Mone vs. Julia Hart – Owen Hart Cup **1/2Death Riders (c) vs. Rated FTR – World Trios Titles ****1/2“Timeless” Toni Storm (c) vs. Megan Bayne – Women’s World Title ****Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe – Owen Hart Cup ****3/4Bandido vs. Chris Jericho (c) – ROH World Title ***1/4Adam Cole vs. Zonawrestling.net - AEW: I voti del Wrestling Observer Newsletter a Dynasty Leggi su Zonawrestling.net La AEW Domenica 6 Aprile ha tenuto il PPVa Philadelphia.Come punti salienti ci sono stati: il ritorno degli Young Bucks nel main event, che è costato la riconquista del titolo a Swerve Strickland e i cambi intorno ai titoli TNT e ROH.Idell’Nella giornata di ieri ilha pubblicato iin stelle dei match tenutisi:MAIN SHOW Will Ospreay vs. Kevin Knight – Owen Hart Cup ****1/2The Hurt Syndicate (c) vs. The Learning Tree – World Tag Team Titles **1/2Mercedes Mone vs. Julia Hart – Owen Hart Cup **1/2Death Riders (c) vs. Rated FTR – World Trios Titles ****1/2“Timeless” Toni Storm (c) vs. Megan Bayne – Women’s World Title ****Kyle Fletcher vs. Mark Briscoe – Owen Hart Cup ****3/4Bandido vs. Chris Jericho (c) – ROH World Title ***1/4Adam Cole vs.

Potrebbe interessarti anche:

Rob Van Dam critica il livello di violenza in AEW : “Non è wrestling per me. Certe cose mi disgustano”

L’Hall of Famer si dissocia dopo il controverso match tra Jon Moxley e Adam Copeland Rob Van Dam non ha usato mezzi termini nel criticare la brutalità sanguinosa della AEW, specialmente ...

Harley Cameron : “Amo il wrestling e amo la AEW - è grazie a QT Marshall se sono qui oggi”

La stella emergente dell’AEW racconta come è nata la sua passione per il wrestling e il suo viaggio da performer di cabaret a wrestler professionista La svolta americana che ha cambiato ...

AEW : Wardlow rimosso dallo show della Pandemonium Pro Wrestling - è vicino a tornare in AEW?

Nella giornata di oggi vi abbiamo informato che Duke Hudson, adesso conosciuto solo come Duke avrebbe partecipato durante il WrestleMania weekend ad uno show della Pandemonium Pro Wrestling; ...

AEW: I voti del Wrestling Observer Newsletter a Dynasty. Dynasty 2025 – i voti di Dave Meltzer al PPV della AEW. AEW/NJPW: I voti di Dave Meltzer ai match di Wrestle Dynasty 2025. AEW: Toni Storm e Mariah May fanno la storia della compagnia, tutti voti di Dave Meltzer ad AEW Revolution. Full Gear 2024 – i voti di Dave Meltzer al PPV della AEW. NJPW/AEW: I voti di Dave Meltzer a Wrestle Kingdom 19 e Wrestle Dynasty. Ne parlano su altre fonti

Come si legge su zonawrestling.net: AEW: Toni Storm e Mariah May fanno la storia della compagnia, tutti voti di Dave Meltzer ad AEW Revolution - Will Ospreay ha ricevuto almeno 5 stelle in ogni match disputato contro Kyle Fletcher (in AEW) e guida in solitaria la speciale classifica con 49 five stars match totali. Al secondo posto c’è proprio ...

Come riportato da spaziowrestling.it: AEW: Dave Meltzer non ha dubbi, voti alti per i match di Revolution 2025 - La AEW lo scorso weekend ha messo in scena Revolution, spettacolo che ha regalato diversi match di livello.

A riportarlo è ewrestlingnews.com: AEW Dynamite - AEW Dynamite drew 659,000 viewers and a 0.17... The Wrestling Observer Newsletter has shared the updated ticket sale numbers for several upcoming AEW events, including tomorrow night’s episode of ...