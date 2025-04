Anche la spesa è assistenza La vittoria di Sergio Zelli contro Cotral che lo accusava di essere un furbetto della 104

Leggi su Open.online

laè un’attività di. È questo il principio che ha portato i giudiciCorte d’Appello ad assolvere, autistacompagnia di trasporti pubblici di Romadivenuto noto come uno dei «furbetti104» per via dell’uso fatto del tempo ottenuto, in teoria, per prestarealle persone disabili. Tempo che, hanno stabilito i giudici,ha effettivamente dedicato al suocero, pur non passandolo tutto al suo capezzale. La Corte d’Appello si è espressa in seguito alla sentenzaCassazione, che l’uomo aveva interpellato dopo che, la prima volta, in secondo grado era stato giudicato colpevole. A dare contovicenda è l’edizione romana del CorriereSera. Il 40% del tempo al capezzale, il resto «attività personali»contestava al dipendente di aver passato con il suocero per cui aveva richiestoappena il 40% del tempo richiesto, dedicando il rimanente a quelle che l’azienda definiva «attività personali».