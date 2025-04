Incidente tra auto e moto 19enne muore durante la corsa in ospedale

motociclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un Incidente stradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo. Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna, la Honda modello enduro sulla quale viaggiava il ragazzo, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di una vettura, una Fiat 500. Alla guida c'era una donna di 63 anni. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarlo. Il ragazzo è morto sull'ambulanza del 118 durante il trasporto in pronto soccorso. Abitava in zona tanto che il padre subito dopo l'Incidente è sceso in strada. Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto e moto, 19enne muore durante la corsa in ospedale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 12 aprile 2025 – Tragedia a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. Ancora sangue sulle strade. Unciclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in unstradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo. Per cause in via di accertamento da parte della polizia locale di Ravenna, la Honda modello enduro sulla quale viaggiava il ragazzo, si è schiantata contro lo spigolo posteriore sinistro di una vettura, una Fiat 500. Alla guida c'era una donna di 63 anni. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarlo. Il ragazzo è morto sull'ambulanza del 118il trasporto in pronto soccorso. Abitava in zona tanto che il padre subito dopo l'è sceso in strada.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente auto-moto : muore Gianni Imperioli

Tragico incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad ...

Incidente nella notte tra auto e moto in via Bergamo a Milano : un 29enne in coma al Niguarda

Milano, 15 marzo 2025 – Grave incidente nella notte a Milano, in zona Porta Romana. Intorno alle 2 di notte una moto e un’auto si sono scontrate in via Bergamo all’altezza del civico 43. Sul posto ...

Incidente stradale in provincia di Como - scontro tra un’auto e una moto : morto un uomo

Incidente stradale in provincia di Como: un'automobile si è scontrata con una moto e nell'impatto è morto il motociclista. La vittima è un 37enne.Continua a leggere

Incidente tra auto e moto, 19enne muore durante la corsa in ospedale. Due giovani si schiantano con una moto, morto un 19enne. Incidente sulla provinciale: moto contro furgone, 19enne perde la vita. Strada chiusa. Moto sbanda in curva e viene travolta da un'auto: grave ragazzo di 19 anni. Ripalta Cremasca. Scontro auto-moto, 19enne in ospedale. Schianto in moto, il 19enne Ilyas Moutaraji muore in ospedale tre giorni dopo l'incidente. Ne parlano su altre fonti

Dalle pagine di ilrestodelcarlino.it si apprende che: Incidente tra auto e moto, 19enne muore durante la corsa in ospedale - Tragedia a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno trovato il giovane centauro in condizioni gravissime e hanno tentato di rianimarlo. Il ragazzo è mor ...

A darne comunicazione è ansa.it: Si schianta contro un'auto, morto motociclista 19enne - Un motociclista di 19 anni è deceduto in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale accaduto verso le 18 in via dei Cotogni a Ponte Nuovo, frazione alle porte di Ravenna. (ANSA) ...

Come riportato da rainews.it: Gravissimo 19enne investito in sella alla sua moto - Il ragazzo stava procedendo su via Dei Cotogni quando è stato centrato da un'auto. Sul posto sanitari, Polizia locale e Vigili del Fuoco ...