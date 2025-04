Juventus Lecce 2 0 al 45039 apre Koopmeiners raddoppia Yildiz

Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Bel sinistro di Kelly, Falcone respinge e Vlahovic sulla ribattuta met. Leggi su Calciomercato.com , 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Bel sinistro di Kelly, Falcone respinge e Vlahovic sulla ribattuta met.

Potrebbe interessarti anche:

Roma vista Lecce - dubbio attacco per Ranieri : poi la Juventus di Tudor

Va bene il tema nuovo allenatore, così come i vari discorsi sui rinnovi dei pilastri della squadra ed un Solet nome caldo per la difesa del futuro, ma il vicino ingresso alla prossima settimana deve ...

Juventus-Lecce - ancora fiducia a Vlahovic. Probabili formazioni - orario e dove vederla

Torino, 11 aprile 2025 - All’Allianz Stadium la Juventus cerca di sfruttare gli scontri diretti in chiave Europa in programma in questa 32° giornata di Serie A (Atalanta-Bologna e Lazio-Roma) per ...

Classifica aggiornata Serie A : come cambia per la Juventus dopo Genoa Lecce

di Redazione JuventusNews24Classifica aggiornata Serie A: come cambia per la Juventus (impegnata domenica alle 18 sul campo della Fiorentina) dopo l’anticipo Genoa Lecce La ventinovesima giornata ...

Juve Lecce, il risultato in diretta live della partita di Serie A. ?? Diretta | Juventus-Lecce 2-0: primo tempo. LIVE Alle 20.45 Juve-Lecce: Tudor rilancia Koopmeiners, Giampaolo punta su Krstovic. Juventus-Lecce: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Serie A, in campo Juventus-Lecce: 3 punti obbligati per i bianconeri a un passo dalla Champions - Juventus- Lecce, le formazioni ufficiali. Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Ne parlano su altre fonti

Juventus-Lecce 2-0 al 45': apre Koopmeiners, raddoppia Yildiz - Juventus-Lecce, 32esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Bel sinistro di Kelly, Falcone respinge e Vlahovic sulla ribattuta ...

Come indicato da msn.com: Serie A, Juventus-Lecce 2-0 al 35': 3 punti obbligati per i bianconeri a un passo dalla Champions - Juventus subito in vantaggio al 2' con Koopmeiners Verticalizzazione di Vlahovic dalla sinistra per Koopmeiners che in area calcia e batte Falcone al 2’ Juventus- Lecce, le formazioni ufficiali Juvent ...

A darne comunicazione è tuttojuve.com: TJ - JUVENTUS-LECCE 2-0 - Finisce la prima frazione: bianconeri sul doppio vantaggio - 47' Finisce il primo tempo allo Stadium: Juve avanti di due reti. 45' 2' di recupero. 44' Gestione serena del pallone della truppa di Tudor che può andare al riposo ...