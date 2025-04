Sei escursionisti in difficoltà sul Monte Menna ‘salvati’ dal Soccorso Alpino

difficoltà nella zona della Cima di Menna, a circa 2.200 metri di quota. Non erano in grado di proseguire, le condizioni meteorologiche erano in peggioramento e si trovavano in un luogo molto esposto. Considerato il rischio, sono intervenuti l’eliSoccorso di Bergamo e le squadre territoriali del Soccorso Alpino della stazioni di Oltre Il Colle e di Valle Brembana, con una decina di soccorritori. Le persone sono state raggiunte e messe in sicurezza. Nel frattempo, la situazione meteorologica è migliorata e le persone sono state recuperate e portate in salvo dall’elicottero. L’intervento si è concluso con il rientro dei soccorritori. Bergamonews.it - Sei escursionisti in difficoltà sul Monte Menna, ‘salvati’ dal Soccorso Alpino Leggi su Bergamonews.it Oltre il Colle. Sei persone innella zona della Cima di, a circa 2.200 metri di quota. Non erano in grado di proseguire, le condizioni meteorologiche erano in peggioramento e si trovavano in un luogo molto esposto. Considerato il rischio, sono intervenuti l’elidi Bergamo e le squadre territoriali deldella stazioni di Oltre Il Colle e di Valle Brembana, con una decina di soccorritori. Le persone sono state raggiunte e messe in sicurezza. Nel frattempo, la situazione meteorologica è migliorata e le persone sono state recuperate e portate in salvo dall’elicottero. L’intervento si è concluso con il rientro dei soccorritori.

Potrebbe interessarti anche:

In difficoltà a 1900 metri di quota - escursionisti padovani salvati

Attimi di paura in alta quota. Attorno alle 18,15 di ieri 3 marzo la centrale di Vicenza ha allertato, su segnalazione dei Vigili del fuoco, il soccorso alpino di Asiago e lo ha messo in contatto ...

Fedez intervistato dal finto Corona : “Nel momento di difficoltà di Chiara - ti sei preso cura di te”

Fedez è stato il personaggio più chiacchierato di questo Festival di Sanremo, ma in giro lo si è visto davvero poco, almeno televisivamente parlando: nessun collegamento con il daytime, dunque ...

Criscito non ha dubbi : «Thiago Motta ha personalità. La Juve - pur con qualche difficoltà - è a sei punti dalla vetta. Non ho mai pensato questa cosa su Motta»

Domenico Criscito, ex difensore di Juventus e Genoa, ha parlato di Thiago Motta, attuale tecnico dei bianconeri. Le sue parole Domenico Criscito ha parlato così nel corso di un’intervista a La ...

Sei escursionisti in difficoltà sul Monte Menna, ‘salvati’ dal Soccorso Alpino. Escursionista soccorso sul Monte Cornon. Sorpresi dalla neve, sei escursionisti salvati dal soccorso alpino. Paura sul Terminillo, escono per un'escursione e si perdono: soccorritori salvano sei persone. Maltempo sul Monte Vettore, sei escursionisti salvati dal Soccorso alpino. Montagna. Bloccati dal ghiaccio sul Gran Sasso: recuperati sei giovani escursionisti. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia ecodibergamo.it: Sei escursionisti in difficoltà nella zona della cima di Menna: interviene l’elisoccorso - Intervento della VI delegazione orobica del soccorso alpino nel pomeriggio di sabato 12 aprile. I tecnici sono intervenuti per soccorrere sei persone in difficoltà nei pressi della cima di Menna, a ...

Sei escursionisti salvati dal soccorso alpino dopo una notte in difficoltà nel vicentino - Sei escursionisti trentenni bloccati dalla neve sulla Strada delle Gallerie nel vicentino sono stati salvati dal Soccorso alpino di Arsiero, evidenziando l'importanza di attrezzature adeguate in monta ...

L’agenzia gaeta.it ha pubblicato che: Sei escursionisti tratti in salvo dal Soccorso alpino dopo una notte in difficoltà nel vicentino - Sei escursionisti bloccati dalla neve sulla Strada degli Scarubbi nel vicentino richiedono soccorso a causa di attrezzatura inadeguata e condizioni meteorologiche avverse, evidenziando l'importanza de ...