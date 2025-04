Attaccato ai soldi

soldi cmq eh. Liberoquotidiano.it - "Attaccato ai soldi" Leggi su Liberoquotidiano.it Due piemontesi ad Affari Tuoi. Nella puntata di oggi, sabato 12 aprile, hanno giocato come concorrenti Antonella e il suo compagno Felice. Lei ha giocato in rappresentanza della Regione Piemonte, viene da Vercelli ed è la responsabile di un negozio, un discount che vende quasi tutti i generi. I due si sono conosciuti sui social ed è stato quasi un colpo di fulmine. Dopo il primo incontro Felice è rimasto folgorato da lei. Ora stanno insieme da quasi due anni. E hanno giocato col pacco numero 20. Inizio fortunato di puntata, con Felice che ha subito azzeccato i pacchi con pochi euro. Tuttavia, man mano che scorrevano i secondi, ai telespettatori è sembrato quasi che Felice si accontentasse di qualsiasi cosa. E si sono fiondati su X per manifestare tutto il loro disappunto. Ecco degli esempi: "Al fidanzato vanno bene anche 13 euro, senza gli zeri", "Il compagno accetterebbe di tutto, palese", "Il fidanzato attaccatissimo aicmq eh.

Potrebbe interessarti anche:

Rubati i soldi per le cure della figlia malata. Il furto del borsello ai danni di un uomo che era intento a fare compere in un megastore. L’appello della famiglia per la restituzione del denaro. Il furto tra Sora e Broccostella

Una vicenda dai risvolti drammatici si è consumata nel pomeriggio di domenica scorsa in un negozio ai confini tra Sora e Broccostella, dove un uomo si è visto sottrarre una somma di 7.500 euro, ...

Justin Bieber esplode contro i paparazzi : “Pensate solo ai soldi - non alle persone” - il video

Era un pomeriggio come tanti a Palm Springs, e Justin Bieber sembrava semplicemente voler godersi una pausa tranquilla. Mentre camminava per le vie della città e si fermava a prendere un caffè, ...

Napoli - offre soldi ai carabinieri per “chiudere un occhio” per il suo laboratorio di merce falsa - arrestato

Ha cercato di corrompere i carabinieri offrendo loro del denaro per convincerli a “chiudere un occhio” dopo la scoperta del suo laboratorio di merce contraffatta. A Napoli, un 40enne di origini ...

Affari Tuoi, "attaccato ai soli, accetterebbe di tutto": insulto gratuito a Felice | .it. Mancini: "Non rifarei la scelta di lasciare la Nazionale. Io attaccato ai soldi? Chi non sa la storia la rilegga". Sei risparmiatore o spendaccione? L'oroscopo rivela il tuo rapporto coi soldi. «L'attaccamento ai soldi distrugge persone e famiglie». Mancini e l'addio all'Italia: «Scelta che non rifarei, forse bastava parlarsi di più. Io attaccato ai soldi? La mia storia parla per me». Giacomo Bozzoli «attaccato» a un borsello gonfio: nella vita, nella latitanza e nella cattura. Ne parlano su altre fonti

Il quotidiano sanfrancescopatronoditalia.it ha riportato che: Papa Francesco: l’attaccamento ai soldi distrugge persone e famiglie - Quante famiglie distrutte abbiamo visto per il problema di soldi: fratello contro fratello; padre contro figlio…”. E riprende: “Quando una persona è attaccata ai soldi, distrugge se stessa, distrugge ...

L’agenzia msn.com ha pubblicato che: Conte attaccato dal giornalista amico di Kvaratskhelia: “La verità è un’altra”. Questione di soldi - serve formalizzare la transazione tra club francese e Napoli che non vuole contropartite tecniche ma soldi cash (80 milioni di euro, tra 70 di parte fissa e bonus). Al georgiano andrà uno ...

Come si legge su msn.com: Djokovic attacca l'Atp: "Dovrebbe dare più soldi ai tennisti" - Il direttore esecutivo della PTPA si era scagliato contro gli organi di governo del tennis, definendoli "corrotti", e ha attaccato anche ... dei guadagni ai giocatori: "Il tennis è il terzo ...