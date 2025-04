Decreto Tar blocca elezioni RSU 2025 ma lunedì si procederà normalmente CONITP ammesso con riserva Scarica ricorso e Decreto e Informativa ARAN

lunedì elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, operazioni messe in dubbio da un Decreto monocratico emesso dal Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, Rita Tricarico, che ha disposto la sospensione delle elezioni che si concluderanno il 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca. La richiesta di blocco viene da una istanza cautelare proposta dal sindacato CONITP – Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale.L'articolo Decreto Tar blocca elezioni RSU 2025: ma lunedì si procederà normalmente, CONITP ammesso con riserva. Scarica ricorso e Decreto e Informativa ARAN . Leggi su Orizzontescuola.it Daper il rinnovo delle rappresentanze sindacali, operazioni messe in dubbio da unmonocratico emesso dal Presidente della Quarta Sezione Ter del TAR Lazio, Rita Tricarico, che ha disposto la sospensione delleche si concluderanno il 16 aprile nel comparto Istruzione e Ricerca. La richiesta di blocco viene da una istanza cautelare proposta dal sindacato– Comitato Nazionale Istruzione Tecnica Professionale.L'articoloTarRSU: masicon

