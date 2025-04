Torino tentano di bruciare vivo un senzatetto mentre dorme 8220Sono vivo per miracolo8221

vivo dal rogo appiccato al suo giaciglio mentre dormiva. Indagini in corso per l'individuazione dei responsabili. Leggi su Fanpage.it L'uomo, il 63enne Paolo Scotellaro, ha rischiato di essere bruciatodal rogo appiccato al suo giacigliodormiva. Indagini in corso per l'individuazione dei responsabili.

Torino - tentano di bruciare un clochard : “Salvo per miracolo”

L’episodio in piazza Risorgimento. A fuoco il giaciglio dove dormiva. Da tempo i residenti si lamentano per i senza fissa dimora

Torino - tentano di bruciare vivo un senzatetto mentre dorme : “Sono vivo per miracolo”

L'uomo, il 63enne Paolo Scotellaro, ha rischiato di essere bruciato vivo dal rogo appiccato al suo giaciglio mentre dormiva. Indagini in corso per l'individuazione dei responsabili.

