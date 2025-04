F1 Kimi Antonelli in seconda fila a Sakhir La confidenza c’è e continua a crescere siamo sulla strada giusta

Kimi Antonelli partirà in seconda fila al via Gran Premio del Bahrain 2025, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue dunque l’entusiasmante percorso di crescita del giovane rookie bolognese della Mercedes, che ha dimostrato un ottimo feeling con la W16 piazzandosi in quarta posizione nelle qualifiche di Sakhir migliorando così il sesto posto di Suzuka e mettendo le basi per una gara da protagonista.“Mi sono sentito molto meglio, le condizioni erano molto diverse rispetto al test e quindi mi sono dovuto un attimo adattare, però mi sono sentito bene in macchina, alla fine riuscivo a spingere come volevo. A questo punto è più il fatto di mettere tutto insieme, perché la confidenza c’è e ovviamente continua a crescere“, racconta il diciottenne di Casalecchio di Reno ai microfoni di Sky Sport. Oasport.it - F1, Kimi Antonelli in seconda fila a Sakhir: “La confidenza c’è e continua a crescere, siamo sulla strada giusta” Leggi su Oasport.it Andreapartirà inal via Gran Premio del Bahrain 2025, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue dunque l’entusiasmante percorso di crescita del giovane rookie bolognese della Mercedes, che ha dimostrato un ottimo feeling con la W16 piazzandosi in quarta posizione nelle qualifiche dimigliorando così il sesto posto di Suzuka e mettendo le basi per una gara da protagonista.“Mi sono sentito molto meglio, le condizioni erano molto diverse rispetto al test e quindi mi sono dovuto un attimo adattare, però mi sono sentito bene in macchina, alla fine riuscivo a spingere come volevo. A questo punto è più il fatto di mettere tutto insieme, perché lac’è e ovviamente“, racconta il diciottenne di Casalecchio di Reno ai microfoni di Sky Sport.

