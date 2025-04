Zanetti a Dazn Mondiale per club Bei ricordi Sarà una sfida vogliamo questo

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn verso il Mondiale per club:

Mondiale PER club – «Mi viene in mente quando l'abbiamo vinta noi nel 2010, è stata un'annata impressionante perché siamo riusciti a vincere tanti titoli e a rappresentare l'Inter in ogni parte del mondo, è stata una cosa speciale per me. questo nuovo format è speciale, ci sono più squadre da tutto il mondo: è una competizione di grande prestigio, ci arriveremo al meglio per essere protagonisti e arrivare fino in fondo»

Mondiale PER club – «E' una nuova sfida, la FIFA ha pensato molto a questo format per dare la possibilità a tutti i continenti di partecipare e questo è speciale.

