Prima Categoria / Back to back Castelfrettese: torna in Promozione dopo una stagione

Gabrielli decide il match contro il Pietralacroce: numeri e protagonisti della cavalcata vincente dei “Frogs”, alla secondain 3 anni. Secondo campionato consecutivo divinto da mister Simone Ricci CASTELFERRETTI, 12 aprile 2025 – E’ durato appena 12 mesi il digiuno dalladella. I ragazzi di Ricci, infatti, vincendo 1-0 contro il Pietralacroce ha vinto il girone B di. Per il tecnico, tra l’altro, si tratta della secondaconsecutiva,quella del 23-24 in sella al Sassoferrato Genga. Per i “Frogs” è la secondain 3 anni,quella del 2022-2023.La partita “Privo dello squalificato Lazzarini e degli infortunati Fabrizi (sempre titolare nelle precedenti 27 partite) e Rango – ci riferisce la società locale – , il tecnico biancorosso Ricci schiera Lucchetti al fianco dell’esperto Mazzieri nel cuore della retroguardia e lancia Brunetti trequartista alle spalle di Gabrielli e Serrani.