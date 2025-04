Bisseck a Inter TV Vogliamo vincere sempre Contro il Bayern dobbiamo fare questo

Bisseck ha parlato a Inter TV, le dichiarazioni del difensore dopo la gara Contro il Cagliari: le sue paroleBisseck ha parlato ai microfoni di Inter TV, analizzando la vittoria dell’Inter Contro il Cagliari di Nicola a San Siro.TRE PUNTI – «Per noi l’obiettivo è sempre vincere. Dopo il Parma sapevamo di dover stare concentrati tutta la partita. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto al match Contro il Parma. Possiamo migliorare ma siamo contenti per oggi. Ogni squadra è difficile, tutti giocano al massimo Contro di noi. Sapevamo che il Cagliari può essere pericoloso. Eravamo concentrati, abbiamo difeso bene. dobbiamo continuare così anche Contro il Bayern. Penso che se siamo concentrati possiamo anche vincere il ritorno»LA CRESCITA – «Se mi sento cresciuto? Come giocatore puoi sempre migliorare. Internews24.com - Bisseck a Inter TV: «Vogliamo vincere sempre. Contro il Bayern dobbiamo fare questo» Leggi su Internews24.com di Redazioneha parlato aTV, le dichiarazioni del difensore dopo la garail Cagliari: le sue paroleha parlato ai microfoni diTV, analizzando la vittoria dell’il Cagliari di Nicola a San Siro.TRE PUNTI – «Per noi l’obiettivo è. Dopo il Parma sapevamo di dover stare concentrati tutta la partita. Oggi abbiamo fatto meglio rispetto al matchil Parma. Possiamo migliorare ma siamo contenti per oggi. Ogni squadra è difficile, tutti giocano al massimodi noi. Sapevamo che il Cagliari può essere pericoloso. Eravamo concentrati, abbiamo difeso bene.continuare così ancheil. Penso che se siamo concentrati possiamo ancheil ritorno»LA CRESCITA – «Se mi sento cresciuto? Come giocatore puoimigliorare.

