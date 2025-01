Antonio Giuliani | 30 anni di carriera e sogno di far ridere l’Ariston

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – È al giro di boa dei trent’di, è pronto a iniziare la sua seconda ‘giovinezza’ artistica con un nuovo spettacolo, ma ha unnel cassetto: quello di calcare, prima o poi, il grande palco deldi Sanremo. A condizione, però, che il cassetto in cui custodisce questonon si sia perso.non smarrisce la vena ironica e, parlando con l’AdnKronos, si confessa in occasione del suo traguardo professionale. Un punto di arrivo che festeggerà con ‘Ho fatto 30. faccio 31’, la pièce in programma al Nuovo Teatro Orione di Roma dal 21 gennaio al 2 febbraio. “– dice – è certamente un mionel cassetto. Parliamo del principale palcoscenico televisivo: al Festival di Sanremo ci sono stati i grandi comici, da Beppe Grillo a Fiorello.