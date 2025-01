Ilfattoquotidiano.it - Affitti impazziti e sfratti per alzare i prezzi delle case: la California interviene per fermare gli speculatori dopo gli incendi a Los Angeles

Nemmeno le fiamme fermano gli. Mentre Loslotta contro gliche stanno devastando la città, con la contea che ha dichiarato l’emergenza sanitaria a causa del fumo provocato dai roghi, c’è chi ha sfruttato l’occasione e la necessità di nuovi alloggi perdegli. Tanto che il governatore della, Gavin Newsom, e i membri del consiglio comunale di Los, come scrive il New York Times, hanno dovuto prenderecontromisure per evitaree speculazioni immobiliari.Nello specifico, il governatore ha già emesso un ordine esecutivo con l’obiettivo di limitare questo tipo di attività nelle aree interessate dai roghi o quelle adiacenti. Un membro del consiglio, Eunisses Hernandez, ha poi affermato di aver presentato una mozione che chiedeva una moratoria di un anno su alcuni tipi diin queste zone.