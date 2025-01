Zonawrestling.net - AEW: Maximum Carnage registra il migliori ascolti da più di tre mesi

I numeri diVe ne abbiamo parlato nella nostra analisi, lo abbiamo letto nei commenti: l’episodio del 15 gennaio di AEW Dynamite da Cincinnati denominato, non ci è piaciuto tantissimo. Eppure lo show, promosso come un PPV gratuito, hato una media di 679.000 spettatori, con 243.000 (0.18) nella fascia demografica 18-49 anni. Si tratta del pubblico più numeroso dal 2 ottobre e del miglior risultato delle ultime tre settimane nel segmento 18-49.Lo show prevedeva il match per il titolo del mondo di Jon Moxley contro l’eroe di casa Powrhouse Hobbs, il ritorno sul ring di Kenny Omega ed un match per determinare la sfidante di Mariah May a Grand Slam Australia. Durante lo show abbiamo assistito a tanti momenti importanti come il ritorno di Samoa Joe, in soccorso ad Hook, ed il “debutto/ritorno” di Megan Bayne.