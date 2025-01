Liberoquotidiano.it - Umiliazione definitiva per Kyrgios, è fuori anche dal doppio: il motivo del ritiro fa discutere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non c'è pace per Nick. Il 29enne, dopo l'eliminazione al primo turno del singolare, salutail. In questo modo èmentedagli Australian Open, mentre la sua nemesi Jannik Sinner viaggia a gonfie vele. Ma - va detto - questa volta non è colpa sua. Il suo compagno di squadra e amico Thanasi Kokkinakis si è infortunato nel match contro James Duckworth e Aleksandar Vukic, valevole per il primo turno del grande Slam. Nonostante avesse aizzato il pubblico di Melbourn contro il numero uno al mondo, Nickè stato sconfitto, umiliato e rimesso al proprio posto. È vero, rientrava da un brutto infortunio e sicuramente esordire in un grande Slam non è semplice. Ma, finora, ha dimostrato di essere più bravo in qualità di opinionista - quando non spara a zero su Sinner -, piuttosto che quando è chiamato a dare risposte sul campo.