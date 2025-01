Isaechia.it - Tony Effe pubblica sui social una romantica dedica per Giulia De Lellis in occasione del suo compleanno

La relazione traDecontinua a far parlare. Indel 29esimodell’influencer, il trapper romano ha fatto un gesto romantico che ha sorpreso i fan, dimostrando che la loro storia è sempre più solida e vissuta alla luce del sole. Il 15 gennaio,ha condiviso una foto disorridente, avvolta in un cappotto rosso, alla presentazione del suo marchio di cosmetici, accompagnata da una dolce dichiarazione:La mia ragione di vita.Un messaggio semplice ma profondo, che testimonia l’intensità del loro legame. Dopo aver ufficializzato la relazione a settembre, la coppia sembra voler vivere la propria storia senza riserve, tra dichiarazioni pubbliche e momenti intimi condivisi suiha voluto festeggiare il suocon le persone e lei più care, ed in una delle foto appare anche la mamma di, segno che la loro sia una relazione seria che ha anche l’appoggio della famiglia del trapper.