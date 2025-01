Sud in ripresa c’è un nuovo studio | Crescita del Pil superiore per la prima volta a quella del Centro-Nord

Leggi su Ildenaro.it

L’economia italiana, la terza dell’Unione Europea per PIL dopo Germania e Francia, ha mostrato stagnazione negli ultimi tre decenni, ampliando il divario con i partner europei più performanti, mantenendo però un vantaggio sulla Spagna. Dal 1995 al 2023, laeconomica è stata limitata, con un’accelerazione del divario tra il 2010 e il 2020. Tuttavia, dal 2019 al 2023, è l’unico Paese a registrare unaall’1%, battendo Francia (+0,6%), Germania (+0,1%) e Spagna (-0,9%), evidenziando un potenziale miglioramento. Queste tra le conclusioni del report “L’economia in Italia: performance e previsioni macroeconomiche” a cura di Francesco Baldi, Docente dell’International Master in Finance di Rome Business School; Massimiliano Parco, Economista,Europa Ricerche e Valerio Mancini, Direttore deldi Ricerca Divulgativo di Rome Business School.