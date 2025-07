Ghali il debutto al Rock In Roma tra impegno sociale e pop photogallery

È Ghali ad aver aperto l’ultima settimana del Rock In Roma 2025, con il concerto tenutosi nella tradizionale venue dell’ Ippodromo Delle Capannelle. Ghali, le foto del concerto al Rock In Roma. Dopo la partenza da Cortona, il Summer Tour  ha già toccato Codroipo (UD), Padova e Lucca, prima di approdare al festival capitolino. Ad accompagnare l’artista in questa stagione, il nuovo singolo Chill, un vero e proprio inno pensato per inaugurare a tempo di “ sto”  la nuova stagione della leggerezza. Il video del brano girato interamente in pellicola, unisce l’estetica materica del cinema analogico con l’innovazione digitale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ghali, il debutto al Rock In Roma tra impegno sociale e pop (photogallery)

Ghali a sorpresa in piazza per Gaza. Durante la manifestazione “Non in mio nome” a Roma, l’artista ha cantato Casa Mia, portando il suo messaggio di pace e giustizia per il popolo palestinese. «Abbiamo le vere armi in mano noi: cultura ed educazione.» Vai su Facebook

