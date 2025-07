Non entreremo in coalizioni solo per fermare la destra Richetti spiega la linea di Azione

Il centro riformista prova a ritrovare se stesso, ma la nebbia dell’ambiguitĂ sembra fitta. E il mood della partita del Cuore svanisce dopo l’ultimo fischio. Matteo Richetti, deputato e portavoce di Azione, non ci sta a recitare il ruolo del gregario e dice chiaramente a Elly Schlein che sta infilando un errore dietro l’altro. Con la consueta franchezza, rilancia un’agenda politica fondata su responsabilitĂ e coerenza, e mette in guardia il Pd da quello che definisce “un errore strategico di fondo”. Su Formiche.net, Richetti smonta la “tenda riformista” dei ricostruttori del centrosinistra e disegna i contorni di un’alternativa possibile. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Non entreremo in coalizioni solo per fermare la destra. Richetti spiega la linea di Azione

Elezioni, la visita di Richetti (Azione): “Ravenna può essere l'energy valley di tutto il Paese" - Una visita ricca di occasioni di riflessione quella di Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera, a Ravenna, in vista delle prossime elezioni amministrative.

Progetto Agnes, Richetti (Azione): “Governo acceleri su eolici offshore competitivi, non si perda altro tempo” - “Agnes Romagna è uno dei quattro progetti italiani di impianti eolici offshore in grado di soddisfare i requisiti necessari ad accedere alle procedure di asta previste dal decreto ‘Fer 2’, che disciplina i meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e.

Azione non esclude l'appoggio ai candidati del centrodestra. Parla Richetti - di buon mattino (ieri), il leader di Azione Carlo Calenda se n’è uscito con una frase che non è passata inosservata negli opposti schieramenti. Da ilfoglio.it