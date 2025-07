Ginevra Taddeucci forse ai saluti | Non so se sia stato il mio ultimo Mondiale Ci sono delle falle organizzative

Il secondo posto, con annessa medaglia d’argento, di Ginevra Taddeucci nella 10 km del nuoto di fondo ai Mondiali di Singapore è la gioia piĂą bella della fiorentina, assieme al bronzo olimpico di Parigi. Ancora una volta condizioni complesse, ma è riuscita a gestirle bene con un gran risultato. Queste le sue parole alla Rai: “ Mi mancava questa medaglia. Ne volevo una tutta mia, nella 10 km è un coronamento di tutta la mia carriera, nemmeno so se questo è il mio ultimo Mondiale. Sono veramente contenta, è stato veramente difficile, l’acqua era davvero calda. Con Moesha (Johnson, N.d.R.) avevamo preparato un altro tipo di gara, è andata bene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginevra Taddeucci forse ai saluti: “Non so se sia stato il mio ultimo Mondiale. Ci sono delle falle organizzative”

