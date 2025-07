Orazio e i Curiazi | il mito guerriero che fonda l’ordine politico

Roma, 16 lug – Nel panorama degli studi sulla romanità , pochi autori hanno avuto l’audacia e la lucidità di Georges Dumézil, indoeuropeista di fama mondiale, nel proporre letture alternative e radicali dei miti antichi. Orazio e i Curiazi, edito da Gallimard nel 1942, rappresenta uno dei suoi capolavori: un testo che non si limita a raccontare, ma spiega e analizza il mito romano della sfida tra i tre fratelli Orazi e i tre fratelli Curiazi, restituendogli la sua funzione originaria. Orazio e i Curiazi, l’iniziazione militare indoeuropea. Il racconto non è, per Dumézil, un semplice episodio leggendario, ma un dispositivo simbolico attraverso cui Roma giustifica e codifica l’ordine sociale e politico della propria comunità . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

