Gli Stati Uniti riprendono le espulsioni forzate verso Paesi terzi | partiti i primi migranti verso Eswatini Ma negli Usa scoppiano le polemiche

Gli Stati Uniti hanno ripreso ufficialmente la controversa pratica delle espulsioni verso Paesi terzi. Un volo con a bordo cinque migranti, provenienti da Vietnam, Giamaica, Laos, Yemen e Cuba, è atterrato nelle scorse ore a Eswatini, piccolo Stato dell’Africa australe precedentemente noto come Swaziland. A confermare l’operazione è stata Tricia McLaughlin, portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), che ha parlato di “un volo di espulsione in un Paese terzo sicuro”. La notizia arriva a pochi giorni dal via libera formale della Corte Suprema americana alla ripresa delle deportazioni in Stati diversi da quello d’origine. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gli Stati Uniti riprendono le espulsioni forzate verso Paesi terzi: partiti i primi migranti verso Eswatini. Ma negli Usa scoppiano le polemiche

