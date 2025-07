Mosca | tutti premano Kiev per negoziare

13.00 Il Cremlino chiede a "tutti" di premere su Kiev perchĂ© accetti di continuare i negoziati con la Russia, "cruciali" gli sforzi di Trump e Usa.Così il portavoce "Molte dichiarazioni, molte parole sono state fatte sulla delusione di Trump-ha detto Peskov-ma noi vogliamo sperare che in parallelo si eserciti pressione sulla parte ucraina, perchĂ© ora sembra che Kiev interpreti ogni parola di sostegno non come un segnale per la pace, ma per continuare la guerra". Una telefonata Putin-Trump? Non prevista, ma possibile. "Monitoriamo"parole di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it