Lavoro dati Excelsior luglio 2025 | oltre quattromila assunzioni previste nelle PMI di Irpinia e Sannio

I dati riportati sono estratti dalla rilevazione dei dati previsionali Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del lavoro con la collaborazione delle Camere di Commercio. Il quadro generale¬† In entrambe le province il settore in cui. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: dati - lavoro - excelsior - luglio

Borse europee in rialzo: ottimismo su dazi Cina-USA e attesa per dati lavoro USA - Restano ben intonate a metà seduta le Borse europee, con gli investitori che sperano in un disgelo tra Cina e Usa sui dazi dopo che Pechino ha manifestato la sua disponibilità a trattare con Washington.

Aumento del 16% degli infortuni mortali nel 2025: i dati Anmil sulla sicurezza sul lavoro - Nei primi due mesi del 2025 sono state 138 le denunce di infortunio mortale per incidenti nell' industria, agricoltura e conto stato con un aumento del 16% sullo stesso periodo del 2023.

Morto sul lavoro a Carrara. Paolo Capone, Leader UGL: ‚ÄúVera emergenza, 138 vittime nei primi due mesi del 2025, urge banca dati nazionale‚ÄĚ - "Esprimo profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell‚Äôoperaio che ha tragicamente perso la vita questa mattina in una cava di marmo nella zona di Fantiscritti, a Miseglia, in provincia di Carrara.

Secondo il Bollettino Excelsior, a cura di Unioncamere e del Ministero del Lavoro, nel mese di LUGLIO 2025 le imprese prevedono 575 mila nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale (+6% rispetto a un anno fa). Difficili da reperire circa 261 mila pr Vai su Facebook

Ministero Lavoro (@MinLavoro) Vai su X

Lavoro, Excelsior luglio 2025: 4.400 assunzioni nelle PMI di Irpinia e Sannio; Lavoro, a luglio 575mila offerte: i profili pi√Ļ richiesti e mancanti. I dati; A luglio pi√Ļ occupazione. Ma √® instabile e sempre meno qualificata.

Lavoro, a luglio 575mila offerte: prevale il tempo determinato. Ecco i profili mancanti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lavoro, a luglio 575mila offerte: prevale il tempo determinato. Lo riporta tg24.sky.it

Lavoro: sono 575mila le entrate previste dalle imprese a luglio e 1,5 milioni entro settembre - Secondo i dati del Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono ... Da fashionunited.it