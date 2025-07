Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex | le immagini della nuova commedia Netflix

La star premio Oscar e l'attrice di Parks and Recreation sono le protagoniste del nuovo film diretto da Lena Dunham, con Meg Ryan e Mark Ruffalo. Natalie Portman e Rashida Jones sono state immortalate a spasso in un parco cittadino a New York impegnate nelle riprese della nuova commedia Good Sex, diretta da Lena Dunham. La location era il Washington Square Park e in quel momento stavano per girare alcune sequenze della commedia, lasciandosi andare a sonore risate prima di entrare nella parte. Le immagini di Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex Il film dovrebbe essere una divertente e classica commedia romantica: nelle foto, Natalie Portman indossa una camicia di lino e una minigonna, con dei pretzel in mano, seduta su una . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Natalie Portman e Rashida Jones sul set di Good Sex: le immagini della nuova commedia Netflix

