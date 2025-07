Thinking Machines Lab ha raccolto i finanziamenti iniziali più alti di sempre per una startup

Ben due miliardi di dollari. E dall'azienda dell'ex OpenAI sono arrivate anche conferme sulla squadra e i primi progetti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Thinking Machines Lab ha raccolto i finanziamenti iniziali più alti di sempre per una startup

In questa notizia si parla di: thinking - machines - raccolto - finanziamenti

Thinking Machines Lab: Nuova IA da 2 miliardi sbarca a Milano; Thinking Machines, la startup di Mira Murati che si occupa di AI, è valutata 12 miliardi di dollari in un finanziamento early-stage; Thinking Machines di Mira Murati valutata 12 miliardi di dollari nel finanziamento iniziale.

In arrivo l'IA di Thinking Machines Lab fondata da ex di OpenAI - Mira Murati, ex manager di OpenAI, ha parlato della sua nuova società di intelligenza artificiale, Thinking Machines Lab. Segnala msn.com

La startup dell’ex CTO di OpenAI Mira Murati vale 12 miliardi di dollari. Quanto ha raccolto e chi ha investito? - La nuova startup di Mira Murati, Thinking Machines Lab, ha raccolto 2 miliardi di dollari in uno dei round seed più grandi di sempre ... Riporta startupitalia.eu