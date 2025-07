Gualtieri | Stadio della Roma in fase avanzata Il Comune darà massimo supporto

Il nuovo stadio della Roma a Pietralata è sempre più vicino alla svolta. A confermarlo è stato Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, durante un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione L’Italia in diretta su Radio Uno. “ Lo stadio della Roma è in una fase avanzata – ha dichiarato – la società sta facendo tutti i sondaggi necessari per arrivare al progetto definitivo, che attendiamo dando il massimo supporto. In Aula c’è già stata una larghissima maggioranza sull’interesse pubblico. La Conferenza dei servizi decisoria consentirà poi alla Roma di aggiudicarsi la gara. La prima fase è ormai in dirittura d’arrivo ”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gualtieri: “Stadio della Roma in fase avanzata. Il Comune darà massimo supporto”

