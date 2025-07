Roma occhi su Santiago Mouriño | il difensore uruguaiano dell’Alaves nel mirino di Gasperini

La Roma continua la ricerca di un nuovo difensore centrale da regalare a Gian Piero Gasperini per completare il reparto arretrato. E nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo: Santiago Mouriño, talentuoso classe 2002 in forza all’Alaves. Secondo quanto riportato da fonti del portale britannico TEAMtalk, il giovane uruguaiano è finito nel mirino della società giallorossa, che starebbe valutando il suo profilo per rinforzare la linea difensiva. Nessuna offerta ufficiale, ma la concorrenza è folta. Il difensore sudamericano potrebbe lasciare la Liga in questa sessione estiva e su di lui si registra anche l’interesse di Olympiacos, Spartak Mosca e Gremio, club pronti a sondare il terreno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

