Italia-Norvegia Europei femminili 2025 | dove vedere il match stasera in TV streaming e probabili formazioni

Quarti di finale a Ginevra: le Azzurre sfidano la Norvegia di Hegerberg per continuare il sogno. Tutte le info utili per seguire il match. Questa sera, mercoledì 16 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile scende in campo per affrontare la Norvegia in un match ad alta tensione valido per i quarti di finale dei Campionati Europei 2025. La sfida si giocherà allo Stade de Genève, a Ginevra, con fischio d'inizio previsto per le ore 21:00. Il cammino verso i quarti di finale Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto nel gruppo B, alle spalle della Spagna. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

