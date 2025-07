Chi è Manfredi Catella il re del mattone di Milano | la sua Coima dietro Porta Nuova e il villaggio olimpico

Con il progetto di riqualificazione di Porta Nuova ha cambiato lo skyline di Milano. L’intervento di rigenerazione urbana, poi rilevato dal fondo sovrano del Qatar, è tra i maggiori in Europa con cantieri da 2 miliardi euro e 350mila metri quadri di nuove strutture, tra grattacieli e residenze. Il costruttore Manfredi Catella, noto come il ‘re del mattone di Milano’, è tra i nomi di spicco del nuovo filone dell’inchiesta sull’urbanistica in città . Per lui la Procura ha chiesto gli arresti domiciliari, stessa misura cautelare proposta per l’assessore comunale Giancarlo Tancredi, e tra gli indagati figura anche l’archistar Stefano Boeri. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chi è Manfredi Catella, il “re del mattone di Milano”: la sua Coima dietro Porta Nuova e il villaggio olimpico

