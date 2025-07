Il Diavolo veste Prada 2 è realtà | torna Miranda!

Il Diavolo veste Prada PH IG Riprese iniziate, cast stellare e nuovi colpi di scena in arrivo. È bastata una manciata di secondi, un video lanciato con discrezione ma sapientemente dosato sui canali ufficiali della 20th Century Studios, per incendiare il cuore cinefilo di mezzo mondo: "Il Diavolo veste Prada 2" è ufficialmente entrato in lavorazione, e con lui torna un cast che ha segnato un'epoca, capitanato da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. La notizia, attesa e temuta in egual misura, è diventata finalmente realtà, accolta come un ritorno regale.

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo La produzione dell’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 della 20th Century Studios è in pieno svolgimento, e i quattro attori principali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono stati ufficialmente annunciati dalla Disney, ma c’è un’aggiunta: il premio Oscar Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della Streep e direttrice della rivista di moda.

