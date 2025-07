Superman | no la Lois Lane di Rachel Brosnahan non è antipatica È una donna pensante

La giornalista del Daily Planet è uno dei pilastri del film di James Gunn. È proprio lei a fare la domanda fondamentale: qual è il ruolo di Big Blue, oggi? Ecco perché sta facendo arrabbiare molti. Grazie, James Gunn. Non soltanto per averci riportato i colori e la speranza. O per Krypto. Per esserti interrogato su quale ruolo possa avere oggi un eroe come Superman e avergli comunque dato lo spirito altruista e solare delle origini. Grazie soprattutto per averci dato dei grandi personaggi femminili, che molto spesso nei cinecomics vengono trascurati. Qui invece ce ne sono almeno tre fondamentali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman: no, la Lois Lane di Rachel Brosnahan non è antipatica. È una donna pensante

Il sogno di elizabeth tulloch per superman e lois che avrebbe dovuto avverarsi - La serie Superman & Lois ha rappresentato uno degli spettacoli più apprezzati nel panorama delle produzioni DC, grazie alla sua capacità di coniugare avventure superumane con tematiche familiari profonde.

OGGI AL CINEMA. Le tue scelte. Le tue azioni. Quelle fanno di te ciò che sei. James Gunn firma il nuovo capitolo dell'eroe più iconico di sempre, con David Corenswet nei panni di Superman e Rachel Brosnahan come Lois Lane. Un racconto che intreccia

Il nuovo Superman di James Gunn, con David Corenswet nel ruolo del protagonista, segna l'inizio di un nuovo universo DC, lasciandosi alle spalle quello del DCEU e del Superman di Henry Cavill. In questo nuovo film troviamo un Superman più umano, più f

