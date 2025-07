Contro la violenza sulle donne una sfilata di moda in strada durante la Notte bianca

Otto modelle sfileranno lungo via Firenze fino a corso Umberto I per dire no alla discriminazione e alla violenza sulle donne. Domani, gioved√¨ 17 luglio, a partire dalle 21, si terr√† una sfilata di moda in strada, organizzata dall'associazione "Quelle che le donne non dicono" con ¬†gli abiti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: donne - violenza - sfilata - moda

Donne vittime di violenza, la Regione paga il supporto psicologico per madri e figli - Un sostegno psicologico per elaborare il trauma e riprendere in mano la propria vita. Ammontano a 550mila euro le risorse destinate dalla Regione alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie che potranno così intraprendere percorsi psicoterapeutici con professionisti iscritti.

Donne vittime di violenza, la Regione paga il supporto psicologico: stanziati 550mila euro - Un sostegno psicologico per elaborare il trauma e riprendere in mano la propria vita. Ammontano a 550mila euro le risorse destinate dalla Regione alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie che potranno così intraprendere percorsi psicoterapeutici con professionisti iscritti.

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è online il servizio per la presentazione delle nuove domande per il reddito di libertà.

Las tres Rosas ‚Äď Festa Andalusa luned√¨ 14 luglio 2025 Chalet delle Terme ‚Äď Casciana Terme Programma della serata: ore 21.30 presentazione dell‚Äôevento e saluti istituzionali alle ore 21.45 sfilata di moda flamenca ore 22.15 LAS TRES ROSAS: Vai su Facebook

Sfilata di moda in strada, Notte Bianca Pescara in Via Firenze, contro la violenza sulle donne; Roma, una sfilata per dire no alla violenza digitale contro le donne; Ostia, Camminando...contro la violenza sulle donne.

Roma, una sfilata per dire no alla violenza digitale contro le donne - L'evento sarà arricchito da un momento di confronto al quale parteciperà anche Alessia D'Innocenzo di «Differen ... Lo riporta roma.corriere.it

Moda, il 26 giugno la sfilata HerStory Reborn di Stregatta Fashion per ... - Una sfilata di moda firmata Stregatta Fashion per dire no alla violenza digitale e schierarsi al fianco delle donne. Come scrive ilmessaggero.it