Il centrocampista croato è approdato in rossonero e sarĂ un calciatore acquistabile al Fantacalcio: quanti crediti spendere nelle prossime aste (SerieANews.com) Luka Modric è diventato un nuovo giocatore del Milan e il suo approdo in Italia fa sicuramente rumore. Pur arrivato a fine carriera, il croato è pur sempre un Pallone d’Oro ed è un colpo che non passa di certo sotto traccia. I rossoneri sono consapevoli di non aver acquistato un titolare inamovibile, tanto da aver giĂ acquistato anche Ricci, mentre proseguono le trattative per Jashari. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Modric al Milan, cosa fare al Fantacalcio: i crediti da spendere all’asta