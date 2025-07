Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 17 luglio | Tano e Gracia pronti a sposarsi ma Miguel è confuso

Nel doppio appuntamento di domani: Manuela cerca di elaborare la morte di Álex, mentre Miguel si trova davanti a un sentimento che sperava di aver sepolto Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: Gracia e Paloma implorano la madre di non abbandonare la tenuta, mentre Miguel, Esther e Lucía lasciano El Acebuche Nell'episodio precedente Un nuovo dramma ha colpito la comunità di Manterana: Álex viene trovato morto, lasciando tutti sconvolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

